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← В Перми археологи обнаружили продолжение древнего кладбища

В Пермском цирке представили новое шоу «Карусель животных»

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В Пермском цирке представили новое шоу «Карусель животных». Один из номеров программы создан по мотивам легендарного фильма «Белое солнце пустыни». В роли красноармейца Сухова, рассуждает о жизни, тоскует по жене, и постигает тонкости Востока, Игорь Корчагин.

Игорь Корчагин, артист цирка: «Номер готовился год, ещё полгода ждали, пока костюмы пошьют.»

В новой программе «Карусель животных» взаимопонимание с четвероногими находят не только люди. В удивительном аттракционе медведи становятся наездниками на буйволах. В забуревших артистах сложно узнать медвежат, которые прогуливались по пермским улицам 6 лет назад. Тогда без опаски их можно было даже погладить.

Серго Самхарадзе, заслуженный артист России: «Они приехали совсем маленькими, 3-х месячными, крохотные. Ваш канал снимал про них сюжет, и мы даже выезжали с этими мишками к вашему памятнику с медведем.»

В новой программе танцуют все. Танцевальные па выделывают даже дикие вепри. В страстном танго на вольностоящей лестнице эквилибристы в красном. С десятком булав в руках на гироскутере балансируют жонглёры. На отвесном канате под самым куполом, обладатели награды Серебряного Клоуна в Монте- Карло, звёздные гимнасты Волжанские.

Программа «Карусель животных» будет идти в Пермском цирке до 7 июля.

Метки: в Перми, Культура

Опубликовано: 11.06.2019 в 13:11 в рубрике - Вести Пермь

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Гость студии: Тамара Ромащенко


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