В Перми археологи обнаружили продолжение древнего кладбища
Уникальные находки обнаружили в Перми археологи на месте строительства новой поликлиники на улице Ленина. 6 лет назад здесь уже откопали древнее кладбище середины 18 века. И сейчас, похоже, наткнулись на продолжение погоста.
На фотографии содержимое вот этой могилы - археологи уже установили - останки принадлежат женщине, она была похоронена в середине 18 века по православной традиции. Но вот, что странно - в 2013м - когда ученые обнаружили старинное кладбище на улице Пермской, эту могилу не нашли. Почему она расположена чуть в стороне - еще предстоит установить. Гробы, обернутые берестой, сначала приняли за старообрядческое кладбище - ни в одном документе, кстати, погост не значится. В течении 6 лет останки более 400 индивидов изучают антропологи - уже можно точно сказать, что здесь похоронены строители Егошихинского завода, жившие еще до основания Перми.
Людмила Романова, сотрудник Камской археологической экспедиции ПГНИУ: «погребальный обряд у каждого захоронения несколько разнился, что можно объяснить тем, что население Егошихинского завода составляли выходцы из разных деревень. Этнический компонент был разный - это были и русские и потомки коми-пермяков.»
Позже - после расширения Егошихи, которая превратилась в Пермь Губернскую, поверх этого кладбища построили жилой квартал. Сегодня школьники, помогающие с раскопками находят здесь предметы быта.
Алена Овчинникова, участница археологической экспедиции: «Я убирала отвал получается и в этой земле нашла монету - 1878 год.»
Сейчас площадку готовят для строительства еще одного социального объекта - поликлиники. Но прежде, свою работу должны завершить археологи - сколько продлятся раскопки - зависит от находок. На месте бывшего погоста уже стоит жилой дом. Что же до останков - после антропологической экспертизы их планируют перезахоронить на Егошихинском кладбище.
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