Прямое включение: суд продолжает оглашать приговор депутату Егору Заворохину
В Дзержинском районном суде г. Перми сегодня продолжается оглашение приговора депутату краевого парламента и бывшему директору завода им. Дзержинского Егору Заворохину. В качестве соучастников по делу проходят бывший директор автобазы городской администрации Денис Овчинников и его сын бизнесмен Максим Овчинников. За два хищения на машиностроительном заводе на общую сумму 143,8 миллиона рублей государственный обвинитель предложил приговорить Егора Заворохина к 8 годам заключения. По версии следствия, обвиняемые завышали суммы платежей за тепло в несколько раз, а разницу присвоили себе. Подробности финальной стадии процесса в прямом эфире рассказал наш корреспондент Максим Пеккер.
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