Многодетные семьи получат по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

В правительстве Пермского края обсудили подготовку к выплатам многодетным семьям по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Согласно поручению президента России, этот закон Государственная Дума должна принять в июне. На выплату могут рассчитывать семьи, ставшие многодетными (три и более детей) с января 2019 года. Инициатива было подготовлена по поручению Президента РФ в рамках национального проекта «Демография». И это далеко не единственная мера помощи семьям с детьми. Вид поддержки зависит от количества детей в семье. Если двое - то положен материнский капитал - 450 тысяч рублей, за третьего ребенка регион выдает землю или компенсацию за неё.

Кроме того, вПрикамье есть единоразовая выплата за первенца - 60 тысяч рублей, если матери на момент рождения ребенка было от 19 до 24 лет. А с июня в Пермском крае по программе «Десятилетие детства» стартовала акция «Подарок новорожденному». Родители малышей родившихся в 2019 году получают в отделах ЗАГСподарочные наборы с самым необходимым: постельное бельё, пеленки, одеяло, полотенце для купания.