«Вести Пермь» - вечерний выпуск 10.06.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Ощутимая поддержка. Когда многодетным семьям начнут выдавать деньги для погашения ипотеки?
- Вода, на удивление, соответствует нормам. В Перми проверили готовность городских пляжей.
- Тайны века. В Перми археологи раскопали древнее кладбище.
- Карнавал кукол в Добрянке. Почему он назван в честь Чучи?
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