«Вести Пермь» - вечерний выпуск 10.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Ощутимая поддержка. Когда многодетным семьям начнут выдавать деньги для погашения ипотеки?

- Вода, на удивление, соответствует нормам. В Перми проверили готовность городских пляжей.

- Тайны века. В Перми археологи раскопали древнее кладбище.

- Карнавал кукол в Добрянке. Почему он назван в честь Чучи?