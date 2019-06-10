В Перми проверили готовность городских пляжей

Сегодня специальная комиссия в Перми проверила городские пляжи. С 15 июня там начнут дежурить спасатели. Всего в Перми будет организовано пять мест отдыха у воды: в Кировском районе, на правом берегу возле Коммунального моста (там с началом пляжного сезона откроется детское кафе), возле пруда Мотовилихи, в районе «КамГЭС» и на левом берегу Сылвы в поселке Новые Ляды.

Окончательные результаты исследования воды будут готовы в ближайшие дни, но пока данные обнадеживают.



Ольга Чеснокова, заместитель начальника департамента экономики и промышленной политики администрации г. Перми: «Впервые, пожалуй, в этом году на наших пляжах вода соответствует нормам и правилам.»

Исключение - Мотовилихинский пруд. Второй год водоём пытаются почистить, поэтому воды мало, а прибрежная линия представляет собой вязкий глубокий ил.

Юрий Губин, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Создаются трудности, как признать пляжем это место. В связи с низким уровнем воды, заиливанием, где выставить обоновочное ограждение непонятно. Где будет происходить купание, тоже непонятно. Будет дополнительное совещание, где обсудят эти вопросы.».



