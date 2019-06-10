Музей Хохловка примет от пермяков старинные вещи

В музее Хохловка стартовала акция «Бабушкин сундук, дедушкин чердак». Как следует из информации на сайте музея - это возможность дать вторую жизнь старым предметам. Речь идёт о вещах крестьянского быта: одежда, кухонная утварь, инструмент, всё то, что использовалось нашими предками. При этом, одно из условий акции - если вещь принимается - вход свободный.

Все предметы, которые принесут посетители музея и если они действительно будут представлять собой музейный интерес, планируют использовать в выставках и интерактивных программах Хохловки. Акция продлится до 16 июня. Кстати, на этот день запланирован праздник, на который тоже ждут всех желающих - это Троицкие гуляния.