Мошенник из Екатеринбурга обманул пермяков на 1,5 млн рублей

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Екатеринбурга. По версии следствия, мужчина был организатором группы, причастной к серии мошенничеств на территории Прикамья. Злоумышленник возглавлял фирму, которая позиционировала себя, как организация по оказанию помощи в получении кредита. Компания предлагала помощь в получении займов неплатёжеспособным гражданам, лицам с «плохой» кредитной историей. Сотрудники фирмы вводили клиентов в заблуждение в части того, что благодаря их сотрудничеству и взаимодействию с банками-партнерами, которых более 40 по региону, кредиты в банках им будут одобрены 100%. С потерпевших брали деньги, якобы за согласование кредита в конкретном банке, не предпринимая мер по согласованию заявок на кредит в банке. Суммы были разными и зависели от размера займа, на который рассчитывали граждане. Свои преступные действия организованная группа осуществляла под видом оказания информационно-консультационных услуг.

По такой схеме злоумышленникам удалось обмануть более 200 жителей Прикамья. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил порядка 1,5 млн. рублей.

Деятельность компании была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю зимой прошлого года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 13 подозреваемых в возрасте от 23 до 30 лет, в том числе и главный фигурант. Мужчина пошел на сделку со следствием и заключил досудебное соглашение. Злоумышленнику предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, организованной группой». На днях уголовное дело передано в суд для рассмотрения, по существу. Расследование уголовного дела в отношении других участников группы продолжается.