«Голова полна музыки». В Перми появился новый арт-объект

Арт-объект из виниловых пластинок украсил стену деревянного барака на улице Достоевского в Перми. Изображение Марата Мударисова - актера Театра-Театра и исполнителя главной роли в мюзикле «Винил» - создала Анна Жунева (вдова известного стрит-арт художника Александра Жунева). Свое творение она сопроводила надписью - «Моя голова полна музыки. А чем полна твоя голова?». Вместо кудрявых черных волос на рисунке - пластинки, разлетающиеся в разные стороны. Картина уже привлекала внимание прохожих и не оставила их равнодушными.

Анна Мялицына, жительница Перми: «Очень здорово, что даже на таких старых домах появляются такие арт-объекты, можно просто пройти мимо посмотреть и улыбнуться.»