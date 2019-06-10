«Голова полна музыки». В Перми появился новый арт-объект
Арт-объект из виниловых пластинок украсил стену деревянного барака на улице Достоевского в Перми. Изображение Марата Мударисова - актера Театра-Театра и исполнителя главной роли в мюзикле «Винил» - создала Анна Жунева (вдова известного стрит-арт художника Александра Жунева). Свое творение она сопроводила надписью - «Моя голова полна музыки. А чем полна твоя голова?». Вместо кудрявых черных волос на рисунке - пластинки, разлетающиеся в разные стороны. Картина уже привлекала внимание прохожих и не оставила их равнодушными.
Анна Мялицына, жительница Перми: «Очень здорово, что даже на таких старых домах появляются такие арт-объекты, можно просто пройти мимо посмотреть и улыбнуться.»
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