Прямое включение: дорожная неразбериха на перекрестке улиц Революции и Сибирской

На перекрестке улиц Революции и Сибирской установили камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Напомним, в связи с дорожными работами там действуют ограничения в движении. Однако, не все автомобилисты обращают внимание на дорожные знаки и возникает неразбериха. Нарушают правила и пешеходы, хотя для них сделали дополнительный пешеходный переход. Подробности в прямом эфире рассказала наш корреспондент Марина Печенова.