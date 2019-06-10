Прямое включение: дорожная неразбериха на перекрестке улиц Революции и Сибирской
На перекрестке улиц Революции и Сибирской установили камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения. Напомним, в связи с дорожными работами там действуют ограничения в движении. Однако, не все автомобилисты обращают внимание на дорожные знаки и возникает неразбериха. Нарушают правила и пешеходы, хотя для них сделали дополнительный пешеходный переход. Подробности в прямом эфире рассказала наш корреспондент Марина Печенова.
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