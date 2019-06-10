Гость студии: Тамара Ромащенко
Гость студии - редактор краевого радио ГТРК "Пермь, заслуженный работник культуры РФ Тамара Ромащенко. Тема - фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2019», который пройдет в Перми с 19 по 22 июня
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