Гость студии: Тамара Ромащенко

Гость студии - редактор краевого радио ГТРК "Пермь, заслуженный работник культуры РФ Тамара Ромащенко. Тема - фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2019», который пройдет в Перми с 19 по 22 июня