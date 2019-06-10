Вести Пермь. События недели 09.06.2019
В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Выпуск от 9 июня 2019 года.
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В программе "Вести-Пермь. События недели" - все то, чем нам запомнятся минувшие 7 дней. Выпуск от 9 июня 2019 года.
|10.06.2019 в 16:43
|10.06.2019 в 15:45
|10.06.2019 в 15:21
|10.06.2019 в 14:29
|10.06.2019 в 13:34
|07.06.2019 в 19:16
|04.06.2019 в 16:01
|31.05.2019 в 19:27
|29.05.2019 в 11:00
|29.05.2019 в 09:00
Гость студии: Тамара Ромащенко
Вести Пермь. События недели 09.06.2019
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Жизнь - в движении. «Пермские моторы» отметили 85-летие
С точностью до килограмма. На полигоне в Чусовом установлены весы для мусоровозов
Из Перми запустили дополнительный поезд до Анапы
Субботник с азартом. В Перми волонтеры убрали мусор на берегу Мулянки
Пассажир «Яндекс.Такси» не успел на самолет из-за ДТП
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 07.06.19
На доме Смышляева появился барометр-термометр
В Перми проходит масштабная операция «Опасный водитель»
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