В женской колонии прошел модный показ
В исправительной колонии №32 ГУФСИН России по Пермскому краю прошел модный показ. Мероприятие было приурочено к Дню лёгкой промышленности, поскольку основное производство колонии, на котором заняты осужденные - швейное. Конкурс дизайнерского мастерства проводится уже 15 лет. В этом году участницы должны были изготовить одежду в стиле «футуризм», сообщили в пресс-службе ГУФСИН.
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