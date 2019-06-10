В женской колонии прошел модный показ

В исправительной колонии №32 ГУФСИН России по Пермскому краю прошел модный показ. Мероприятие было приурочено к Дню лёгкой промышленности, поскольку основное производство колонии, на котором заняты осужденные - швейное. Конкурс дизайнерского мастерства проводится уже 15 лет. В этом году участницы должны были изготовить одежду в стиле «футуризм», сообщили в пресс-службе ГУФСИН.