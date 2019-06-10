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← Прикамье ожидают грозы и самое серьезное похолодание за последние 10 лет

В женской колонии прошел модный показ

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В исправительной колонии №32 ГУФСИН России по Пермскому краю прошел модный показ. Мероприятие было приурочено к Дню лёгкой промышленности, поскольку основное производство колонии, на котором заняты осужденные - швейное. Конкурс дизайнерского мастерства проводится уже 15 лет. В этом году участницы должны были изготовить одежду в стиле «футуризм», сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Метки: в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 10.06.2019 в 16:34 в рубрике - Вести Пермь

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← Прикамье ожидают грозы и самое серьезное похолодание за последние 10 лет

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