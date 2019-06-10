Прикамье ожидают грозы и самое серьезное похолодание за последние 10 лет
По данным синоптиков, сегодня в Пермь и Пермский край придут грозы. Как сообщили нам в ГИС-центре ПГНИУ, в краевой столице гроза ожидается вечером и ночью, причем не повсеместно, а в отдельных районах. Понедельник станет самым теплым днем на этой неделе - в Перми до +28 градусов, по краю - до +30. Теплой будет и погода в День России и День города - 12 июня. А затем Прикамье ждет возможно самое серьезное похолодание за последние 10 лет - вторжение воздушной массы из канадской Арктики. В четверг и пятницу температура воздуха составит всего 8-13 градусов днем и до +5 градусов ночью. Таким образом, среднесуточная температура будет ниже нормы на 10 градусов. Похолодание продлится примерно 4-5 дней.
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