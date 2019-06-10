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Жизнь - в движении. «Пермские моторы» отметили 85-летие
Одно из крупнейших предприятий Перми - «Пермские моторы», отмечает 85-летие. Праздничные мероприятия прошли в сквере им. Субботина у монумента «МиГ на взлете», причем не только для сотрудников завода, но и для всех горожан. Подробности в репортаже Ларисы Стрельниковой.
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