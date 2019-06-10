С точностью до килограмма. На полигоне в Чусовом установлены весы для мусоровозов

На «мусорном» полигоне в Чусовом продемонстрировали тестовую работу специальных платформенных весов. Теперь объем привезенных сюда отходов будут вычислять не с помощью специальных формул, как было раньше, а автоматически. Причем не в кубах, а с точностью до килограмма. Информация будет поступать на компьютер в маршрутный журнал. В том числе данные о водителе и автомобиле. Такие нововведения делают для того, чтобы процесс вывоза и захоронения мусора стал прозрачнее. А значит и потребители будут платить ровно столько на сколько «намусорили».

Андрей Оборин, директор полигон ТБО г.Чусовой: « Машина заехала, вес видим фиксируем, отдает региональному оператору. Региональный оператор в любой момент может нас проконтролировать. У него будет онлайн доступ, он может зайти в любой момент и посмотреть процесс взвешивания в онлайн режиме.»

Такие весы уже официально используются на 5 из полигонах Пермского края. Это Пермский и Кунгурский районы, Краснокамск, Кудымкар, Березники. В Чусовом же «приемку» нового оборудования региональный оператор Теплоэнерго проведет как только закончатся пусконаладочные работы. Такое нововведение обязательно для всех. Поэтому в ближайшее время новое оборудование появится и на остальных полигонах Прикамья.

Юлия Скопец ,начальник Управления контроля и мониторинга ПКГУП «Теплоэнерго»: «Как только все будет закончено, полигон отправит нам уведомление о приемке их в эксплуатацию мы выйдем на место и подпишем акт допуска весов. С этого момента мы будем учет поступающих отходов мы будем вести по тоннам.»