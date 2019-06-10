Из Перми запустили дополнительный поезд до Анапы
Из Перми запустили дополнительный поезд до Анапы. Первый рейс отправился сегодня. Состав из 11 вагонов был заполнен на 75%. Путь до черноморского побережья займет трое суток. Поезд будет отправляться из Перми еженедельно. Как нам сообщили в Федеральной пассажирской компании, стоимость билетов - от 3,5 до 8 тысяч рублей.
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