Из Перми запустили дополнительный поезд до Анапы. Первый рейс отправился сегодня. Состав из 11 вагонов был заполнен на 75%. Путь до черноморского побережья займет трое суток. Поезд будет отправляться из Перми еженедельно. Как нам сообщили в Федеральной пассажирской компании, стоимость билетов - от 3,5 до 8 тысяч рублей.