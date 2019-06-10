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Субботник с азартом. В Перми волонтеры убрали мусор на берегу Мулянки
500 мешков с мусором с берега реки Мулянки собрали участники эко-квеста «Чистые игры». Субботник «со смыслом» прошел в Перми уже в 16-й раз, в нем приняли участие 34 команды - это больше 150 человек. Правила простые: все участники разделяются на команды. Их задача - на скорость собрать как можно больше мусора и отсортировать его для дальнейшей переработки. А чтобы уборка не превратилась в рутину, организаторы предлагают командам попутно разгадывать загадки, искать спрятанные артефакты и участвовать в фотоохоте.
Никита Сальников, координатор проекта «Чистые игры»: "В чем смысл чистых игр? - Как можно больше собрать мусора и сортировать его, чтобы получить больше баллов".
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