Субботник с азартом. В Перми волонтеры убрали мусор на берегу Мулянки

500 мешков с мусором с берега реки Мулянки собрали участники эко-квеста «Чистые игры». Субботник «со смыслом» прошел в Перми уже в 16-й раз, в нем приняли участие 34 команды - это больше 150 человек. Правила простые: все участники разделяются на команды. Их задача - на скорость собрать как можно больше мусора и отсортировать его для дальнейшей переработки. А чтобы уборка не превратилась в рутину, организаторы предлагают командам попутно разгадывать загадки, искать спрятанные артефакты и участвовать в фотоохоте.

Никита Сальников, координатор проекта «Чистые игры»: "В чем смысл чистых игр? - Как можно больше собрать мусора и сортировать его, чтобы получить больше баллов".