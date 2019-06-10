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Пассажир «Яндекс.Такси» не успел на самолет из-за ДТП
Сегодня утром в районе деревни Ванюки по дороге в аэропорт машина такси попала в серьезное ДТП. Водитель вез пассажира на самолет. Очевидцы утверждают, что таксист заснул за рулем и на очередном искривлении дороги выехал за пределы проезжей части. О пострадавших пока не сообщается. Но известно, что пассажир спешил на рейс в Москву, а оттуда должен был вылететь в Китай, на учебу. Теперь молодой человек намерен судиться с перевозчиком за срыв своих планов.
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«Вести Пермь» - вечерний выпуск 07.06.19
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