Пассажир «Яндекс.Такси» не успел на самолет из-за ДТП

Сегодня утром в районе деревни Ванюки по дороге в аэропорт машина такси попала в серьезное ДТП. Водитель вез пассажира на самолет. Очевидцы утверждают, что таксист заснул за рулем и на очередном искривлении дороги выехал за пределы проезжей части. О пострадавших пока не сообщается. Но известно, что пассажир спешил на рейс в Москву, а оттуда должен был вылететь в Китай, на учебу. Теперь молодой человек намерен судиться с перевозчиком за срыв своих планов.