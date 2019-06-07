«Вести Пермь» - вечерний выпуск 07.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Пьяный не проедет. Сегодня вечером в Перми проводится крупномасштабная операция “Опасный водитель”

- Комфортная городская среда. Как меняется облик города благодаря нацпроекту?

- С точностью до килограмма. На полигоне в Чусовом установили весы для мусоровозов.

- Нужна специальная коляска. “Русфонд” собирает средства для тяжелобольного мальчика из Перми.

- 85-лет в движении. Как “Пермские моторы” отметили юбилей.