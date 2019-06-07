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← В Перми проходит масштабная операция «Опасный водитель»

На доме Смышляева появился барометр-термометр

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Сегодня в Перми появилась новая достопримечательность- барометр-термометр. Это историческая реконструкция объекта, который украшал дом Смышляева задолго до революции 17 года. А после был утерян. Заказал его из -за границы доктор-окулист Вайнер, можно сказать, что прибор стал первой в Перми доступной метеостанцией. Идею возвращения объекта озвучили на историческом форуме в 2017 году. А, сегодня, в символической церемонии открытия приняли участие члены общественного совета. Выполненный в стиле модерн, новый барометр- термометр показал 18 градусов тепла и отлично вписался в экстерьер здания библиотеки имени Пушкина.

 

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: “Искренние слова благодарности всем тем, кто эту идею как-то так, подсказал. Потому, что, действительно, мы горячо любим наш город Пермь, но не все знаем те достопримечательности, которые, порою, может не бросались в глаза.»

Содержание памятников и развитие культурного пространства- стало темой сегодняшнего заседания общественного совета при Пермской городской думе. Обсуждение получилось острым. В адрес представителей городского центра охраны памятников сыпались вопросы о судьбе фасадов домов по адресам Советская 26 (дом Нобелей), Пермская 66 и других, долгое время затянутых сеткой и делающих историческую часть города неприглядной для горожан и гостей.

Эти и другие замечания учтут в работе горадминистрации и думы. Предстоящий 300-летний юбилей города мотивирует к действенному улучшению его культурного пространства.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.06.2019 в 22:11 в рубрике - Вести Пермь

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