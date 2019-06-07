В Перми проходит масштабная операция «Опасный водитель»

В Перми сегодня вечером проводится крупномасштабная операция «Опасный водитель». Около 20 экипажей ДПС дежурят во всех районах города. Цель – выявление тех, кто сел за руль в нетрезвом состоянии. Особенность операции в том, что сотрудники ГИБДД будут работать не точечно, как обычно, а будут ” перекрывать” целые кварталы и улицы. Проверять планируют всех водителей подряд. Для ускорения процесса в рейде задействованы бригады наркологов.

По словам блюстителей порядка на дорогах, с начала года в Перми произошло 42 ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в них пострадало 77 человек.