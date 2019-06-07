В Перми начала работу прямая линия по ветхому жилью

В Перми начала свою работу прямая линия по ветхому жилью. Теперь до конца года каждую первую и третью пятницу с 10-12 и с 14-16 можно будет позвонить по телефону 237-05-28 и задать свой вопрос. Cегодня, в первый день работы, звонки не прекращались. Волнует пермяков прежде всего - аварийный дом у них или нет и по какой программе будут расселять.

Людмила Рожина, начальник общего отдела Управления жилищных отношений администрации города Перми: «На основании федеральной программы, нацпроекта, утверждена региональная адресная программа нашего края и на основании всех этих программ утверждена уже подписана муниципальная адресная программа.»

Вариантов переселения - три. Первый - возмещение рыночной стоимости жилья, второй - социальная выплата на покупку нового, где 1 кв.м равен 48 638 рублей. И третий - предоставление квартиры такой же площадью. В списке более 100 домов, всех их должны расселить до конца 2019. Так в этом году расселят жильцов по следующим адресам: Екатерининская, дома - 7, 9, 17, 19, 21, 23, 29, 60, 62, 64, Красные казармы - 18 и 19, Тургенева 7, литер А, 9 и 11, Восстания 56 и другие. Причем некоторые жильцы ждут своей очереди уже несколько лет.

Марина Саначева, начальник отдела содействия реализации программ Управления муниципальным жилищным фондом: «В 2019 году должно быть расселено 100 аварийных домов многоквартирных по нацпроекту, и по муниципальной адресной программе 39 домов.»

Полный список адресов можно посмотреть на сайте администрации города Перми - www.gorodperm.ru