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Первые итоги Петербургского экономического форума для Пермского края

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источник: пресс-служба губернатора Пермского края

Делегация Пермского края продолжает участие в Петербургском экономическом форуме. Сегодня в северной столице прошла презентация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Пермский край вошел в топ-10 субъектов страны по динамике в рейтинге, поднявшись с 47 на 25 позицию. Также сегодня планируется подписание соглашения по Научно-образовательному центру с компаниями «Уралкалий» и «Уралхим».

А накануне калийщики подписали сразу два федеральных специнвестконтракта, в рамках которых предприятие планирует реализовать два новых проекта по увеличению производства калийных удобрений. Речь о комбинате «Половодовский» и «Соликамск-2» мощностью добычи 2,8 и 2,3 млн тонн соответственно. Региону это даст 1900 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - более 155 млрд рублей. За период реализации проектов краевой бюджет получит более 8 млрд рублей. Запустить первую производственную площадку планируют в 2024м году, вторую - в 27м. Документ подписали глава минпромторга России Денис Мантуров, губернатор Максим Решетников и генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

Также в рамках форума подписан региональный специнвестконтракт о реализации проекта по строительству в Губахе установок, производящих формалин и параформальдегидединственных в России. Это соглашение с компанией «Метафракс» сроком на 9 лет, которое даёт предприятию право на налоговые льготы и преференции. Проект общей стоимостью более 5 млрд руб. планируют завершить до конца 2021 года. Мощность установки параформальдегида - 30 тысяч тонн в год.

Новая площадка ориентирована на импортозамещение и мировые рынки. По словам губернатора Максима Решетникова, Пермский край заинтересован в таких производствах, поскольку они позволяют достичь целей, обозначенных нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». На «Метафраксе» добавляют, что продукт заинтересует и отечественные предприятия.

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»: «Продукт 30 тысяч тонн, он очень востребован, мы сегодня уже знаем больше о нём, чем когда начинали изучать этот вопрос. Около 10 тысяч планировали на российский рынок, но сейчас, изучая потребности и полезность продукта, думаем, как минимум 15-20 тысяч тонн будем размещать на российском рынке, а затем увеличивать производство.»

Новое производство появится и в Чусовом. Соглашение о строительстве цементного завода также подписали в Санкт-Петербурге. Согласно планам инвестора, здесь будут производить 300 тысяч тонн цемента в год. Стройка должна завершиться до 2024 года.

Метки: В России, в Пермском крае, Экономика

Опубликовано: 07.06.2019 в 19:16 в рубрике - Вести Пермь

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