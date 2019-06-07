В Перми подвели итоги церемонии вручения Строгановской премии

Сегодня подвели итоги церемонии вручения Строгановской премии. На пресс-конференции собрались - первый заместитель председателя Правления Пермского землячества, депутат Государственной Думы РФ Игорь Шубин. И лауреаты этого года - председатель Совета ветеранов комсомола Пермского края Валентин Ермолов, художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов, директор гимназии №2 Людмила Суханова. На встрече все поделились впечатлениями. Ведь каждый год выбирают достойных и задача это не простая. Так в этом году число заявок было более 60. Например, исследователь рода Строгановых - ныне петербуржец Сергей Кузнецов, получил премию в сфере культуры и искусства. Как оказалось, его жизнь неразрывно связана с родом Строгановых.

Светлана Левченко, первый заместитель председателя правления - исполнительный директор РОО «Пермское землячество»: «Своего единственного сына он назвал именем Аника. Поэтому первый раз из Москвы статуэтка Аники Строгонова улетела в Санкт-Петербург, при этом держал "Анику" маленький Аника Кузнецов»

Напомним, 31 мая, в московском Колонном зале Дома Союзов состоялась 14-ая церемония вручения Строгановской премии - фактически высшей награды, которую вручают лучшим уроженцам Пермского края за заслуги перед регионом. По мнению Пермского землячества, в прошлом году лучшими стали семь человек в семи номинациях. Статуэтку Аники Строганова «за высокие достижения людей прославляющих Пермский край» в этом году получили 7 лауреатов: строитель - Александр Репин, чемпион мира по тяжелой атлетике - Артем Окулов, преподаватель медицинской академии - Ольга Хлынова, Кстати, размер строгановской премии в этом году был увеличен в 2 раза и составил полмиллиона рублей.

Михаил Скороморохов, художественный руководитель Пермского Тюза, лауреат Строгановской премии: «Премий в искусстве у нас очень много, но они все безденежные. Эта премия перекрывает все премии , которые я получил за всю жизнь даже в театре.»