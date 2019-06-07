Прокуратура проверит условия приема детей во всех школах Перми
Директор гимназии №4 попала в поле зрения прокуратуры - Татьяну Дьякову хотят привлечь к административной ответственности. Поводом для прокурорского вмешательство стала ситуация с разными баллами для мальчиков и девочек поступающих в учебной заведение, что само по себе несправедливо, и при этом не предусмотрено законом. Напомним, до этого была ещё одна громкая история, когда в гимназию не пускали ученицу с розовыми волосами. Кроме того прокуратура внесла представление и в администрацию города.
Татьяна Шуваева, начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского края: "Прокурором выдвинуто требование о принятии необходимых мер с тем, чтобы исключить аналогичные ситуации в других образовательных организациях города Перми, и буквально вчера прокурором края подписано поручение о проведении подобных проверок во всех образовательных организациях Перми."
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