Видео: бабушка сыграла на уличном пианино возле оперного театра
В соцсетях сегодня появилось видео как женщина преклонного возраста играет на уличном пианино возле оперного театра. Она исполнила отрывок композиции "Токката" Поля Мориа - эта мелодия звучала во время прогнозов погоды на центральном телевидении СССР.
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