Суд начал оглашение приговора депутату ЗС Егору Заворохину

В Дзержинском районом суде Перми сегодня начали оглашать приговор экс-директору завода имени Дзержинского, действующему депутату Законодательного собрания Егору Заворохину. В качестве соучастников - бывший директор автобазы городской администрации Денис Овчинников и его сын бизнесмен Максим Овчинников. За два хищения на машиностроительном заводе на общую сумму 143,8 миллиона рублей государственный обвинитель предложил приговорить Егора Заворохина к 8 годам заключения. Всех троих обвиняемых изобличил директор ООО «Энергоресурс», Андрей Масалкин - он заключил с прокуратурой Перми досудебное заключение о сотрудничестве и уже осужден на три года условно. По версии следствия, именно с его компанией был подписан договор на ремонт кровли и поставку тепла на завод. При этом суммы платежей были завышены в несколько раз, а разницу участники схемы присвоили себе. Впрочем сам Егор Заворохин свои вину так и не признал, на суд пришел сам и в хорошем расположении духа.

Егор Заворохин, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Свою вину я не признаю, но если победят другие это только докажет, что последние 8 лет прошли зря, зря мы боролись за существование завода, надо было сразу просто уйти».

Оглашение приговора продолжится в понедельник.