Прямое включение: фестиваль «Профессии добра» на краевом радио

Студия «Дома радио» ГТРК «Пермь» сегодня стала площадкой фестиваля «Профессии добра». Это мероприятие уже не в первый год проводит городское УВД для так называемых «трудных» подростков. Их знакомят с различными специальностями, сегодня это - «радиоведущий». Подробности в прямом эфире рассказала наш корреспондент Мария Шилова.