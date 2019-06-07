Прямое включение: фестиваль «Профессии добра» на краевом радио
Студия «Дома радио» ГТРК «Пермь» сегодня стала площадкой фестиваля «Профессии добра». Это мероприятие уже не в первый год проводит городское УВД для так называемых «трудных» подростков. Их знакомят с различными специальностями, сегодня это - «радиоведущий». Подробности в прямом эфире рассказала наш корреспондент Мария Шилова.
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