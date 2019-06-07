Депутаты проверили, как в территориях работает инициативное бюджетирование

Стадион, детская площадка, парк - все это в Усть-Кишерти постепенно строили начиная с 2014 года. Придать новый облик родному селу позволило участие в региональных проектах по инициативному бюджетированию, когда часть средств собирают сами жители. Закон принят Законодательным собранием края, жителям надо найти всего 5-10 %, остальное добавляет бюджет.

Сергей Овчинников, корреспондент: «Еще один пример по настоящему народного строительства и благоустройства - киот Пресвятой Богородицы, который появился на въезде в Усть-Кишерть совсем недавно. И что примечательно, построен он исключительно за счет средств местных жителей и предпринимателей».

Похожая история со стадионом в селе Андреево, памятником погибшим в Великую Отечественную в Спасо-Барде и даже восстановление местной церкви. Все это разные проекты, но суть которых софинансирование.

Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Действительно понимаем, что здесь немножко разное направление деятельности, здесь - благоустройство, здесь программа министерства спорта, по строительству межшкольных стадионов. Это говорит о том, что территория очень гармонично работает по всем направлениям для того чтобы повысить качество жизни на территории».





Как продолжение рабочего визита знакомство с сельским хозяйством территории. Все сельхозпредприятия района сегодня рентабельны и успешно развиваются.

Тамара Конопаткина, глава Кишертского муниципального района: «Среднемесячная заработная плата в хозяйстве - более 20 тысяч рублей, а у нас по району 27 тысяч где-то. Во-вторых здесь сегодня строится жилье для специалистов. Спас-Барда газифицирована».

Обязательная встреча с представительными органами местного самоуправления и общественным активом на этот раз проходит под знаком объединения территорий. Депутат Государственной Думы Игорь Сапко был одним из автором законопроекта о создании муниципальных округов. И обратная связь особенно важна.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ : «Мы сегодня понимаем и плюсы, которые с этим связаны и возвращаясь в Государственную Думу, уже в рамках комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, я расскажу, как в Пермском крае идут процессы объединения, с чем сталкиваются коллеги-депутаты поселенческого уровня, какие вопросы нам необходимо обсудить в ближайшее время».