В Пермском крае с начала мая высажено более 260 тысяч деревьев

В Пермском крае подвели промежуточные итоги Всероссийской акции День посадки леса. С начала мая участниками акции высажено более 260 тысяч деревьев, сообщает краевое Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Сивинский лесопитомник - десятки гектаров, миллионы всходов, свежая поросль регулярно вливается в процесс восстановления - это необходимо, при том, что леса в крае - 12 миллионов гектаров, а вырубается в год порядка 46 тысяч.





А это питомник "Суксунский", главу региона Максима Решетникова в общении с сотрудниками, интересуют все детали - количество деревьев, качество, защита от угроз, например, сорняков. По достижению трехлетнего возраста ели перевозят на постоянное место жительства и там высаживают на заранее выбранных участках.

Татьяна Бойко, заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ: «Это очень большое значение имеет посадка леса, чтобы у нас улучшалась экология, деревья на себя берут очень большую нагрузку.»

Всё это составные части регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», объявленного президентом России, где прописано, что воспроизводство должно вестись на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Марина Трунина, заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: «Вообще для реализации нацпроекта в Пермском крае необходимо выращивать в настоящее время порядка 12 миллионов штук - и основной показатель, сколько вырубил столько и посадил.»

Новые деревья выращивают государственные питомники и арендаторы лесосек, вместе достигая необходимых показателей. Процесс этот постоянен - так что усиленная региональная и федеральная поддержка необходимы.