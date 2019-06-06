«Вести Пермь» - вечерний выпуск 06.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Арестован по подозрению в ложном доносе. В суде выбрали меру пресечения депутату Законодательного собрания Илье Кузьмину, заявившему о покушении.

- Факт дискриминации установлен. В прокуратуре потребовали принять меры в отношении руководства гимназии №4.

- Оставили без газа. Очередной коммунальный конфликт в Перми.

- Шедевры французской музыки. Второй день фестиваля “Владимир Спиваков приглашает”

- Пушкин - наше всё. Как пермяки отметили 220-летие со дня рождения поэта?