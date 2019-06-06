«Вести Пермь» - вечерний выпуск 06.06.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Арестован по подозрению в ложном доносе. В суде выбрали меру пресечения депутату Законодательного собрания Илье Кузьмину, заявившему о покушении.
- Факт дискриминации установлен. В прокуратуре потребовали принять меры в отношении руководства гимназии №4.
- Оставили без газа. Очередной коммунальный конфликт в Перми.
- Шедевры французской музыки. Второй день фестиваля “Владимир Спиваков приглашает”
- Пушкин - наше всё. Как пермяки отметили 220-летие со дня рождения поэта?
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