Прокуратура подтвердила факт дискриминации в гимназии №4
Факт дискриминации установлен. В прокуратуре сегодня потребовали принять меры в отношении пермской гимназии №4. Проведенная проверка показала, что для приема детей в первые классы были установлены разные проходные баллы - для девочек он был выше, чем для мальчиков.
- "Установлено, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы гимназии являлся незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку,"- сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Напомним, ранее директору гимназии №4 был объявлен выговор.
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