Прокуратура подтвердила факт дискриминации в гимназии №4

Факт дискриминации установлен. В прокуратуре сегодня потребовали принять меры в отношении пермской гимназии №4. Проведенная проверка показала, что для приема детей в первые классы были установлены разные проходные баллы - для девочек он был выше, чем для мальчиков.

- "Установлено, что индивидуальный отбор детей при зачислении в первые классы гимназии являлся незаконным, так же как разный проходной балл для мальчиков и девочек, который свидетельствовал об ограничении конституционных прав несовершеннолетних на образование по половому признаку,"- сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Напомним, ранее директору гимназии №4 был объявлен выговор.