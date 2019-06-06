В Перми открылась персональная выставка Юрия Лапшина

В центральном выставочном зале открылась персональная выставка Юрия Лапшина «Монолог в пяти действиях». В экспозиции представлено более 60 работ художника: живопись, графика, сценография, объекты, выполненные в авторской технике.

Юрий Лапшин, художник: «Вот картинка, а вот яйцо. Вообще, это яйцо я хочу 6-и метровым на эспланаде поставить.»

А пока этот арт-объект занимает центральное место в зале, где Юрий Николаевич разместил работы, которые он создал в 2018 и 2019 годах. Свою очередную персональную выставку художник назвал «Монолог в пяти действиях», потому что в Центральном выставочном зале - выставочных залов ровно пять.

Юрий Лапшин, художник: "То есть в каждом зале, есть свое детство. Вот здесь например."

Картины на этой выставке обобщают разные пластические идеи, которые порождают непрерывное движение, которое придумать и домыслить может каждый сам. Именно поэтому работники Центрального выставочного зала, предложили Лапшину выставлять работы без названий.

В последнем пятом зале Юрий Лапшин представил свои работы, на которых, как он сам говорит, не успела высохнуть краска, а точнее клей, потому, что в последнее время художник увлёкся техникой коллажа и теперь его работы больше напоминают арт-обьёкты.