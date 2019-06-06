Прямое включение: в пермском технопарке открылась Demo-школа

В пермском технопарке детей сегодня начали обучать разработке и использованию IT-технологий. Курсы краткосрочные - рассчитаны на 3-4 занятия, поэтому обучение назвали «Demo-школа». О том, как проходит первое занятие в прямом эфире рассказала наш корреспондент Марина Печенова.