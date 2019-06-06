Прямое включение: в пермском технопарке открылась Demo-школа
В пермском технопарке детей сегодня начали обучать разработке и использованию IT-технологий. Курсы краткосрочные - рассчитаны на 3-4 занятия, поэтому обучение назвали «Demo-школа». О том, как проходит первое занятие в прямом эфире рассказала наш корреспондент Марина Печенова.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Флешмоб у переезда
В Кунгуре спасатели достали кота из дымохода
Пермяки отмечают 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина
В Кунгурском районе два брата выращивали коноплю в теплице на чердаке
Прямое включение: празднование 85-летия «Пермских моторов»
Общее дело. В Перми ремонтируют Спасо-Преображенский кафедральный собор
В Перми на время репетиции карнавала перекроют улицу Ленина
Пермский «Дэдпул» пришел на репетицию балета
Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19
Добавить комментарий: