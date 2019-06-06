Флешмоб у переезда

Акцию к международному дню безопасности на железнодорожных переездах провели совместно сотрудники РЖД и дорожные полицейские. С помощью подарков и флешмоба они напомнили пермским водителям о правилах пересечения ж/д путей. Для мероприятия выбрали оживленный 1406ой км перегона Шабуничи-Оверята - ежедневно здесь проходят больше 200 пассажирских и грузовых поездов, а переезд пересекают свыше 1000 автомобилистов.

Оксана, автомобилист: «Сколько фильмов, сколько реальных ситуаций, что реально не успевают. Я не понимаю тех, кто видит что вот-вот уже светофор горит, эти две секунды жизни они могут все сломать, конечно, это самое важное.»

Часто автомобилисты вместо того, чтобы сбавить скорость перед переездом, наоборот, разгоняются, не жалея свою и чужую жизни. В прошлом году на сети железных дорог России в результате ДТП погибло 58 человек. С начала 2019 года - 2 человека. В Пермском крае в этом году на переезде произошла одна авария, в которой чудом никто не пострадал.