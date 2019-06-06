← В Кунгуре спасатели достали кота из дымохода
Прямое включение: в пермском технопарке открылась Demo-школа →
Флешмоб у переезда
Акцию к международному дню безопасности на железнодорожных переездах провели совместно сотрудники РЖД и дорожные полицейские. С помощью подарков и флешмоба они напомнили пермским водителям о правилах пересечения ж/д путей. Для мероприятия выбрали оживленный 1406ой км перегона Шабуничи-Оверята - ежедневно здесь проходят больше 200 пассажирских и грузовых поездов, а переезд пересекают свыше 1000 автомобилистов.
Оксана, автомобилист: «Сколько фильмов, сколько реальных ситуаций, что реально не успевают. Я не понимаю тех, кто видит что вот-вот уже светофор горит, эти две секунды жизни они могут все сломать, конечно, это самое важное.»
Часто автомобилисты вместо того, чтобы сбавить скорость перед переездом, наоборот, разгоняются, не жалея свою и чужую жизни. В прошлом году на сети железных дорог России в результате ДТП погибло 58 человек. С начала 2019 года - 2 человека. В Пермском крае в этом году на переезде произошла одна авария, в которой чудом никто не пострадал.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кунгуре спасатели достали кота из дымохода
Пермяки отмечают 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина
В Кунгурском районе два брата выращивали коноплю в теплице на чердаке
Прямое включение: празднование 85-летия «Пермских моторов»
Общее дело. В Перми ремонтируют Спасо-Преображенский кафедральный собор
В Перми на время репетиции карнавала перекроют улицу Ленина
Пермский «Дэдпул» пришел на репетицию балета
Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту
«Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19
Прямое включение: открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»
Добавить комментарий: