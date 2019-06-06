В Кунгуре спасатели достали кота из дымохода

Сотрудники Кунгурской службы спасения помогли коту, который застрял в дымоходе. На пульт дежурного поступило сообщение о том, что на вентиляционной трубе двухэтажного дома кто-то мяукает. Спасатели начали вызволять животное, но он от испуга упал внутрь шахты. Пришлось разобрать часть кирпичной кладки. В итоге все завершилось благополучно - кота передали хозяйке.