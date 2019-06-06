Пермяки отмечают 220-летие со дня рождения А. С. Пушкина

У пермяков есть хорошая традиция - каждый год 6 июня собираться у памятника Александра Сергеевича Пушкина, что на улице Сибирской. Вот и сегодня жители города принесли цветы, послушали стихи, и все вместе приняли участие в спонтанном флешмобе - прочитали «У лукоморья дуб зеленый».

Программа расписана буквально по минутам сразу после - литературная экскурсия «От Пушкина до Пастернака», по улице Сибирской, которая связала памятники двум поэтам. Маршрут насыщен историями людей и зданий.

Конечная точка маршрута – Пушкинская библиотека, где будут представлены лучшие издания российской книжной пушкинианы, аудио- и видеозаписи из фондов библиотеки. Мероприятий сегодня масса, так после экскурсии можно прийти в библиотеку Пушкина и попасть на мастер-класс по изготовлению бумажно куклы - Пушкинской эпохи. Точно такой же мастер-класс состоится и в три часа. А весь день в библиотеке проходит выставка батика Екатерины Безденежных по произведениям великого поэта. Экспозиция «Сказку эту поведаю теперь я свету». В круглой гостиной просмотр спектаклей из коллекции архива Пермского театра оперы и балета. Видеопостановки идут каждый два часа.

А уже вечером в читальном зале Пушкинской библиотеки пройдет литературно-музыкальный вечер - «Метель», где соединились творчество Пушкина и Свиридова. Начало в 18-30.