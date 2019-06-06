В Кунгурском районе два брата выращивали коноплю в теплице на чердаке

В Перми задержаны братья, причастные к культивированию наркосодержащих растений. Сотрудники УНК ГУ МВД России Пермскому краю задержали двух родственников, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ. В автомобиле одного из братьев 1992 года рождения полицейские обнаружили расфасованную и готовую к продаже марихуану. Позже оперативники нагрянули в загородный дом подозреваемых, расположенный в деревне Кыласово Кунгурского района. На чердаке сыщики обнаружили оборудованную теплицу, в которой росли кусты конопли. Помещение было оборудовано системой вентиляции и обогрева. Известно, что дилеры лично пробовали «товар». Оперативники нашли на даче подозреваемых приспособления, при помощи которых задержанные снимали пробу.

В общей сложности оперативники изъяли около 170 граммов готовой к употреблению марихуаны и несколько десятков кустов конопли. По факту покушения на сбыт запрещенных веществ в крупном размере и незаконному культивированию наркосодержащих растений возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит от 10 лет заключения.