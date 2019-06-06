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Прямое включение: празднование 85-летия «Пермских моторов»
Сегодня в Перми отмечают 85-летие «Пермских моторов». Праздничные мероприятия проходят у монумента "МиГ на взлете" в сквере им. Субботина. В 17:00 там начнется концерт, а в 20:00 состоится праздничный фейерверк. Подробности в прямом эфире рассказала наш корреспондент Лариса Стрельникова.
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