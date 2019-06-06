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Общее дело. В Перми ремонтируют Спасо-Преображенский кафедральный собор

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На купол Спасо-Преображенского кафедрального собора поднимают новые деревянные рамы. Работа тонкая - рамы сделали из ясеня, точно так же, как и первые строители 200 лет назад. Исторической достоверности здесь уделяют особое внимание.

Александр Тимагин, мастер компании-подрядчика: «Это все ручной труд, ценные породы деревьев... При сборке используем, как вот в старинку собирали, так же все и собираем. Соответственно обрабатываем, разного рода пропитки, которые использовались, покраска».

Высота колокольни 67 метров. Основной купол чуть ниже, но работа все равно сопряжена с опасностями, при сильном ветре приходится останавливаться. Параллельно идет отделка фасадов. Ежедневно на крышу поднимается около 40 человек. Отделка фасада идет по плану и к концу года леса можно будет уже убрать и колокольня и собор обретет свой истинный цвет.

Пока меняют окна, в художественной галерее пришлось закрыть для посетителей зал «Пермских богов», все для того, чтобы защитить экспонаты от пыли и внешних воздействий. Реконструкция кафедрального собора - это дело общее, только в этом году на работы общими усилиями удалось найти 76 миллионов рублей.

Игорь Грузинцев, начальник УКС Пермской епархии: «Как обычно такие вещи, как и наши предки, так и мы, все строится общими усилиями. На сегодняшний день участвует в финансировании Епархия сама, край и мы очень надеемся, что большую часть денег нам даст федеральный бюджет.»

Здание собора уже передано в собственность Пермской епархии. В идеале - восстановить здесь весь ансамбль Спасо-Преображенского монастыря, который включает в себя несколько корпусов и исторически занимал целый квартал. А сам собор давно стал одним из главных символов всего Прикамья.

Дмитрий Левинский руководитель ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края»: «Это памятник истории, это кафедральный собор, это полностью церковное назначение здание. Оно будет использоваться по назначению, как храм».

Замена окон в купольной части собора по плану займет около 3 недель, после этого галерея будет работать в своем обычном режиме. А старые рамы, которым в этом году исполняется ровно 200 лет еще послужат в качестве музейных экспонатов.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.06.2019 в 14:17 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми на время репетиции карнавала перекроют улицу Ленина

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