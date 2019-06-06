В Перми на время репетиции карнавала перекроют улицу Ленина
В воскресенье, 9 июня, в Перми с 11:00 до 17:00 перекроют движение транспорта на участке улицы Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова. В это время там будет проходить репетиция карнавала «Пермское яркое» к Дню города.
Напомним, что после Дня города, с 13 июня, будет перекрыто движение транспорта на ул. Крупской от Уральской до Лебедева, и на перекрестке ул. Куйбышева и Екатерининской. Там будут проводиться дорожные работы.
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