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Пермский «Дэдпул» пришел на репетицию балета
Пермский «Дэдпул» попал на репетицию театра «Балет Евгения Панфилова». Видео с занятия балетной труппы и «супергероя» попало в интернет. На кадрах видно, как «Дэдпул» выполняет вместе с артистами растяжку и упражняется у балетного станка. В конце ролика он приглашает зрителей на постановки театра.
Ранее мы сообщали о том, что танец пермского «Дэдпула» привел в восторг исполнителя суперхита Despacito.
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