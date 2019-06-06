Пермский «Дэдпул» пришел на репетицию балета

Пермский «Дэдпул» попал на репетицию театра «Балет Евгения Панфилова». Видео с занятия балетной труппы и «супергероя» попало в интернет. На кадрах видно, как «Дэдпул» выполняет вместе с артистами растяжку и упражняется у балетного станка. В конце ролика он приглашает зрителей на постановки театра.

Ранее мы сообщали о том, что танец пермского «Дэдпула» привел в восторг исполнителя суперхита Despacito.