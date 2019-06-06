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← «Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19

Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту

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Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту. Напомним, ремонт там идет с мая - все это время было организовано реверсивное движение. Сегодня откроют обе полосы, но лишь до 16 июня, после чего снова введут ограничение.

Метки: в Пермском крае, в Перми

Опубликовано: 06.06.2019 в 12:58 в рубрике - Вести Пермь

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