Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту
Сегодня вечером должны возобновить полноценное движение на Чусовском мосту. Напомним, ремонт там идет с мая - все это время было организовано реверсивное движение. Сегодня откроют обе полосы, но лишь до 16 июня, после чего снова введут ограничение.
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