«Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19
Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:
- Охрана была в курсе. В Перми вынесли приговор по делу об оказании интим-услуг в крупнейших гостиницах города.
- Ремонт Спасо-Преображенского собора начался. Что изменится в облике здания и как будет работать художественная галерея?
- “У детей нет крыльев”. Старшеклассники сегодня предупреждали взрослых об опасности открытых окон.
- Всё по древнекоми календарю. В Перми презентовали медаль 3-го международного марафона.
- Прямое включение: открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».
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