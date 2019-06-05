«Вести Пермь» - вечерний выпуск 05.06.19

Вечерний выпуск “Вести Пермь” - главные информационные итоги дня. Основные темы:

- Охрана была в курсе. В Перми вынесли приговор по делу об оказании интим-услуг в крупнейших гостиницах города.

- Ремонт Спасо-Преображенского собора начался. Что изменится в облике здания и как будет работать художественная галерея?

- “У детей нет крыльев”. Старшеклассники сегодня предупреждали взрослых об опасности открытых окон.

- Всё по древнекоми календарю. В Перми презентовали медаль 3-го международного марафона.

- Прямое включение: открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».