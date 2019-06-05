Прямое включение: открытие фестиваля «Владимир Спиваков приглашает»

Сегодня в Перми стартовал юбилейный 10-й всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Он пройдет с 5 по 9 июня. На открытии фестиваля выступит Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижёра оркестра, лауреата Государственной премии СССР и Государственной премии России Владимира Спивакова. Солисты - лауреаты международных конкурсов Екатерина Морозова (сопрано) и Алексей Неклюдов (тенор). Музыканты представят программу из шедевров мировой оперной классики. О том, как открылся фестиваль в прямом эфире рассказала наш корреспондент Светлана Бельская.