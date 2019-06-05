Дело о сломанной ноге. Несчастным случаем в пермском аэропорту заинтересовались следователи

В Уральском следственном управлении на транспорте возбуждено уголовное дело по несчастному случаю в пермском аэропорту. Весной этого года женщина сломала ногу спускаясь с трапа самолета. Дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Как сообщили в ведомстве, допрошены работники авиакомпании, аэропорта, свидетели. Проведена судебно-медицинская экспертиза.

- По версии следствия, в апреле 2019 года пассажирка рейса «Москва (Шереметьево) - Пермь» авиакомпании «Аэрофлот» при сходе с трапа самолета получила травму в виде перелома ноги. Указанное повреждение женщина получила от падения, поскользнувшись на наледи бетонного покрытия места стоянки воздушного судна в аэропорту города Перми, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

