В ГИБДД показали возможности планшетов, которые появились у экипажей ДПС

В краевом ГИБДД сегодня подвели итоги работы за прошедшие 5 месяцев и рассказали о техническом перевооружении личного состава. Обо всем рассказал начальник Управления Алексей Карин. В первую очередь речь идёт о планшетах, на которых установлена специальная программа, позволяющая инспектору на месте проверить автомобиль и водителя по ведомственным базам или заполнить протокол о ДТП, минуя этап посещения отделения дорожной полиции.

Также было отмечено, что в августе-сентябре будет частично заменен подвижной состав на новые автомобили. Помимо этого поступят современные комплексы фотовидеофиксации, с возможностью отслеживать среднюю скорость потока. Если говорить о текущей статистике, с начала года зафиксирован рост аварий с участием пешеход, общественного транспорта, актуальным остается вопрос безопасности детей в летний период. Руководитель региональной Госавтониспекции особенно отметил, что на сегодняшний день перед сотрудниками ГИБДД стоит задача к 2024 году достичь снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня определенном в майском Указе Президента РФ.