В День России жителей Прикамья ждет более 300 мероприятий

Сегодня на заседании краевого правительства обсудили программу празднования Дня России. 12 июня жителей Прикамья ждет более 300 мероприятий. В муниципалитетах пройдут фестивали и спортивные события. Новшеством станет акция «Час России», в рамках которой пройдут конференции, концерты и торжественные собрания. Центральной площадкой в Перми станет исторический парк «Россия - моя история». Вход будет свободным.

Вячеслав Торчкинский, министр культуры Пермского края: «Это большая программа, подготовленная коллегами, она необычная, то есть это не только рассказ с помощью современных технологий об истории России, но и различные квесты и обучающие программы. Но самое интересное, что программа выйдет за границы самого здания - будет задействована прилегающая территория и набережная».

Также, одним из вопросов повестки стала трудовая занятость молодежи. Как было заявлено, этим летом заработать удастся 25 тысячам выпускников, студентов колледжей и вузов. Как участникам студотрядов им предлагают потрудиться вожатым, строителем, проводником, благоустроителем. В центрах занятости тоже можно найти работу на лето, например, курьером, официантом, почтальоном, уборщиком.