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Прямое включение: в Перми проходит акция «У детей нет крыльев»
В парке им. Горького проходит акция «У детей нет крыльев». Городской совет старшеклассников рассказывыет взрослым об опасности открытых окон. Подробности акции в прямом эфире рассказал наш корреспондент Антон Нагибин.
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